Винлайн КЗ, Winline KZ

WinLine KZ

Сделать ставки в интернете сегодня не составляет большого труда. Игрокам достаточно выбрать букмекера, который предложит выгодные условия и широкий перечень видов спорта. На сайте winline kz можно отыскать сотни актуальных матчей в прематче и лайве. Игрокам остается лишь пройти процедуру регистрации, чтобы начать делать ставки.

Официальный сайт

Букмекерская контора работает с 2009 года. Компания имеет действующую международную лицензию, выданную правительством Коста-Рики. Также площадка прошла лицензирование в Казахстане, о чем свидетельствует раздел в футере сайта.

Регистрация

Игроки могут выбирать между огромным перечнем дисциплин:

футбол;

баскетбол;

хоккей;

бокс;

теннис.

Букмекер предлагает сделать ставки с помощью мобильного телефона, для чего предусмотрена мобильная версия сайта. По своему дизайну она практически не отличается от официальной, выполненной в черно-оранжевых цветах. Также можно установить приложения букмекера Винлайн для устройств Андроид и iOS, которые отличаются стабильной работой и минимальным расходом трафика.

Регистрация и верификация

Посетив винлайн оф сайт, игроки могут ознакомиться с актуальными спортивными событиями, а также акциями, которые проходят в данный момент. Далее следует пройти регистрацию, чтобы начать делать ставки на спорт.

Регистрация

Игроку потребуется заполнить форму, указав:

имя и фамилию;

дату рождения;

номер телефона;

электронную почту.

К регистрации на сайте букмекера Винлайн допускаются только совершеннолетние граждане Казахстана. Во время открытия учетной записи следует выбрать подходящую валюту, например, тенге, доллары США или российские рубли. Сменить выбранную валюту в последующем будет невозможно. При внесении депозита игрок может получить бонус, что увеличит его игровой счет.

Чтобы вывести деньги со счета, обязательно потребуется пройти верификацию. Она заключается в том, чтобы отправить копии личных документов на почту службы безопасности букмекерской конторы. Специалисты букмекера Винлайн сопоставят данные из регистрационной анкеты и предоставленных документов, чтобы исключить доступ к ставкам несовершеннолетним игрокам.

Вход в личный кабинет

Войти в личный кабинет можно с помощью следующих идентификаторов:

номер телефона;

электронная почта;

логин.

Неизменным требованием является ввод пароля, который был указан при регистрации. Личный кабинет винлайн кз позволяет вносить средства на счет, выводить деньги, проверять бонусный счет, обращаться в поддержку и изучать историю ставок.

Линия

Прематч представлен более чем 20 видами спорта. По этой причине выбор матчей не будет большой проблемой для активных игроков. В линии всегда доступны футбольные, баскетбольные и хоккейные матчи, а также киберспортивные события. БК Винлайн охватывает практически все дивизионы в рамках видов спорта, представленных на сайте.

Коэффициенты

Выбирая игровое событие для ставок, беттеры winline обязательно обращают внимание на такой пункт, как коэффициенты. Букмекерская компания устанавливает средние значения по рынку. Только на футбольных и хоккейных матчах можно ожидать котировки ниже 6 процентов. На остальные дисциплины установлены коэффициенты от 6 до 8 процентов.

В хоккее на игры НХЛ от winline можно ожидать маржу на уровне 5-6 процентов. Если речь идет о европейских чемпионатах, то здесь многое зависит от статуса поединка. Например, проходные матчи австрийского или французского первенства могут иметь коэффициенты до 9 процентов.

Теннисные матчи в рамках главных турниров сезона обычно проходят с маржой в 6 процентов. Если игроки выбирают для ставок юниорские чемпионаты, то здесь среднее значение коэффициентов увеличивается до 8 процентов.

Баскетбольные матчи имеют маржу, зависящую от значимости. На поединки в рамках регулярного сезона НБА на сайте winline действует маржа в 6 процентов. Если речь идет о финале НБА, то маржа сокращается до 5 процентов. Если ставить на национальные чемпионаты условных Дании или Бельгии, то коэффициенты увеличиваются до 8-9 пунктов.

Выбор ставок

Роспись остается широкой и вариативной. Наибольший выбор исходов можно найти в футбольном или баскетбольном разделе, где можно сделать ставку:

на периоды матча;

с форой;

на тотал;

на нарушения;

на персональную статистику.

Регистрация

Наибольшее количество матчей на сайте представлено в рамках футбольных чемпионатов, как международных, так и национальных. Игроки могут поставить на европейские и азиатские команды. Популярные варианты ставок представлены желтыми карточками или угловыми.

Теннисная линия будет менее вариативной, хотя в нее входят крупнейшие чемпионаты ATP и WTA. На каждое событие в росписи winline предусмотрено порядка 20 рынков. Только на топовые матчи можно отыскать статистические исходы.

После старта НБА в разделе с баскетболом представлено больше 40 событий ежедневно, в число которых входят также европейские, азиатские и южноамериканские чемпионаты. Количество рынков редко превышает 40-50. Ассортимент исходов зависит от чемпионата, в рамках которого проходит матч.

Live

Не менее интересным разделом winline для ставок является лайв, в котором можно одновременно заключать пари и следить за событием с помощью трансляции. Букмекер винлайн, официальный сайт которого доступен в любое время, предлагает большой выбор вариантов для ставок по ходу игры. Заключить пари можно на футбольные, баскетбольные, киберспортивные и другие матчи. Количество рынков зависит от популярности события, но редко оказывается меньше 10-15.

Компания winline устанавливает не самые высокие котировки для матчей в лайве, поэтому маржа может достигать 12 процентов. По этой причине для ставок лучше выбирать топовые события, где коэффициенты снижаются до 8-9 пунктов. Количество трансляций небольшое, для удобства матчи с записью отмечены специальным значком.

Ставки на киберспорт

В разделе киберспорт доступны ставки по картам, помимо основных исходов. Заключить пари можно на dota, cs, mortal combat и некоторые другие дисциплины. Размер коэффициентов достаточно высокий и соответствует средним футбольным и хоккейным матчам. В линии доступны матчи как в рамках главных лиг, так и из низших дивизионов.

Способы платежей

Игроки могут использовать для внесения депозита:

банковские карты;

электронные кошельки;

МТС, Билайн, Мегафон.

Вывод денег на сайте букмекера Винлайн осуществляется на банковские карты или электронные кошельки. Игроку потребуется войти в личный кабинет, чтобы произвести транзакцию.

Как сделать депозит в Винлайн КЗ?

Чтобы внести средства на счет, игрок должен войти на винлайн сайт на ноутбуке или смартфоне и перейти в раздел платежей. Далее остается выбрать подходящую платежную систему и заполнить реквизиты. Платежи обычно происходят мгновенно. Букмекерская контора не устанавливает дополнительной комиссии за транзакции.

Минимальный и максимальный депозит

Клиенты букмекера Винлайн могут внести на счет сумму от 100 рублей и вывести до 595000 рублей в эквиваленте выбранной валюты.

Как вывести деньги с winline kz?

Чтобы вывести средства с депозита, игроки должны авторизоваться на сайте. Далее следует выбрать раздел Вывод в личном кабинете и заполнить персональные данные. Сроки вывода могут составить от нескольких минут до нескольких часов.

Мобильная версия

Сайт для ставок Винлайн доступен и на мобильных устройствах. Игроки букмекера могут использовать зеркало для смартфона, чтобы продолжить делать ставки, если основная платформа окажется недоступной. Мобильная версия позволяет вносить средства на счет и делать ставки в любых разделах сайта. Все соревнования дублируются в мобильной версии. Служба поддержки также будет доступна на мобильном телефоне.

Винлайн скачать

Если клиенты букмекера Винлайн желают делать ставки на мобильном регулярно, то для этого можно скачать приложение. Получить ссылку можно на официальном сайте, выбрав подходящую операционную систему. Повторная регистрация для использования приложения не требуется.

Промокоды и бонусы БК Винлайн

Букмекер Винлайн предлагает получить бесплатную ставку до 50000 тенге, пройдя процедуру регистрации. Предложение актуально только для новых пользователей. Вносить депозит для получения фрибета не требуется.

Отзывы

Букмекер предлагает качественную площадку для ставок, которая доступна и на мобильном. В росписи всегда есть интересные события.

Делаю ставки на киберспорт, поэтому букмекерскую контору присмотрел сразу. В линии представлено большое количество киберспортивных матчей с хорошими коэффициентами. Роспись также достаточно вариативная.